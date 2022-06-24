报告：澳洲微信用户数据流向香港

澳大利亚网络安全专家的一份报告指出，澳大利亚微信（Wechat）用户数据均流向香港，可能被北京掌握。

据《澳大利亚金融评论报》（The Australian Financial Review）6月20日报道，承接澳大利亚和美国政府网络安全业务的Internet 2.0（网络2.0）提出的一份专家报告指出，澳大利亚微信用户的手机系统版本、行动网络、全球定位系统（GPS）以及身分识别（ID）等数据，均会流向位于香港的微信服务器。

这份报告对微信应用程序收集个人数据的行为提出了安全和隐私方面的质疑，认为2020年6月30日中国实施香港国安法后，澳大利亚数十万微信（WeChat）用户的数据，难免会落入北京手中。

报告的分析发现，虽然所有的聊天和音频或视频通话可能是由国际服务器处理的，但微信记录并发布到日志服务器的所有用户数据都直接发送到香港。

报告中提到，微信的应用程序内有多个中国大陆的IP地址，而且有一些微信的服务器遭不明来历的第三者使用。

另据美国之音报道，信息安全专家、澳大利亚蒙纳许大学（Monash University）教授张耀中（Lennon Chang）认为，香港国安法的通过，对于这些用户在信息安全的影响并没有显著的差别。

他对说:“其实用户的数据流入香港服务器或是中国大陆的服务器，只是在获取数据的时候有没有多一道手续而已。如果中国政府想要拿到这些数据，只要使用了中资参与的社交媒体平台，就不怕拿不到了。有些社媒公司虽然声称是海外企业，但是有中资介入，那就有可能被中国政府掌握用户数据。像是微信、微博、TikTok（抖音），即使服务器放在海外，用户数据流向中国也不会令人惊讶。”