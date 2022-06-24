台反潜直升机事故 机工长不治身亡

台湾海军左营基地反潜航空大队一架S-70C反潜直升机6月22日发生事故，造成机上四名军士官受伤送医，机工长刘尚钧士官长由于伤势过重，家属23日晚间同意放弃急救，海军深夜发布新闻稿通报，刘尚钧当晚宣告不治身亡。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网等报道，台湾总统府发言人张惇涵23日说，22日海军S-70C反潜直升机事故，机工长刘尚钧士官长虽经台军高雄总医院左营分院及三总医疗团队共同全力救治，但至为遗憾地，仍在23日宣告不治。总统蔡英文深感悲恸不舍，指示国防部全力协助家属后续治丧事宜，并彻底厘清事故原因。

张惇涵说，蔡英文也指示台军医院全力照护仍住院的三名人员，务必给予最好的照顾。

上述S-70C反潜直升机22日下午训练时重落地，导致四名军官受伤送医，其中严重灼伤的机工长刘尚钧装叶克膜抢救，23日晚家属不忍刘尚钧再受折磨，选择放弃急救，让他留最后一口气送返桃园老家。

台湾海军司令部23日晚11时35分许说，反潜航空大队S-70C反潜直升机6月22日执行试飞科目操作时发生重落地事件，受伤机工长刘尚钧士官长虽经台军高雄总医院左营分院及三总专业医疗团队共同全力抢救治疗，于23日晚11时1分许宣告不治。

台军方说，刘尚钧士官长戮力战训、克尽职责、效忠台湾，足为海军表率，军方痛失菁英，深感悲恸、哀戚与不舍，向家属表达深切哀悼与抚慰之意，后续全力协助办理因公抚恤及丧礼相关事宜。