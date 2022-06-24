陆慷：中国与印尼经贸合作跨越疫情影响实现逆势增长

中国驻印尼大使陆慷说，中国与印度尼西亚的经贸合作跨越了疫情影响，实现逆势增长，呈现出基础实、韧性强、发展快等特点。

据中新社报道，由中国和印尼高级别对话合作机制印尼方秘书处主办的印尼-中国商业伙伴论坛6月23日在雅加达举行。中国驻印尼大使陆慷在论坛致辞时作出以上表述。

印尼海洋与投资统筹部长卢胡特、海洋渔业部长瓦赫尤、卫生部副部长丹帝以及在印尼的中资企业、印尼商界和媒体代表等200余人参加论坛。

陆慷在致辞中说，去年，中国与印尼经贸合作跨越了疫情影响，实现了逆势增长，呈现出基础实、韧性强、发展快等特点。两国全面对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，深化各领域务实合作，中国与印尼全面战略伙伴关系快速稳健发展。

陆慷说，中国和印尼两国经贸合作高度互补、潜力巨大。双方合作促进了彼此国内产业的发展、提升了各自在全球产业链中的地位、缓解了疫情对经济的负面影响，凸显了互利双赢的合作本质。

陆慷说，在印尼的中国企业积极履行社会责任，回馈印尼社会，实现共同发展。通过致力于员工本地化，有力带动当地就业。同时，许多企业参与公益活动，支持社区发展，获得当地民众赞誉。期望两国企业界进一步加强交流互动，发挥各自优势，挖掘合作潜力，共同谱写中国与印尼经贸关系的新篇章。

卢胡特说，印尼与中国双方秉持互惠互利原则，不断提升经贸合作水平。特别是中国企业对印尼投资，在提供资金支持的同时，不断加强技术和人力资源培训等领域合作，不仅增加了当地就业，扩大了对外出口，也提振了印尼经济。两国企业应继续精诚合作，为推动两国经贸合作更大发展做出贡献。

据中国海关总署数据，2021年中国与印尼两国贸易额达1243.4亿美元（约1727.7亿新元），同比增长58.4%。中国已连续九年成为印尼最大贸易伙伴，连续六年保持印尼最大出口目的地。2021年中国对印尼投资额达32亿美元。