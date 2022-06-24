中国人平均初婚年龄推迟四年至28.67岁

中国人平均初婚年龄在2020年涨到了28.67岁，其中，男性平均初婚年龄为29.38岁，女性为27.95岁。每年的初婚人数则总体呈现下降的态势。

据中国新闻网今日报道，《中国人口普查年鉴-2020》显示，2010年中国人平均初婚年龄为24.89岁，男性平均初婚年龄为25.75岁，女性平均初婚年龄为24岁。

也就是说，10年间，平均初婚年龄推后了近四岁。其中，男性平均初婚年龄推后了3.63岁、女性平均初婚年龄推后了3.95岁。

从各地来看，平均初婚年龄推迟成为普遍趋势。以杭州为例，2021年男性平均初婚年龄为28.5岁、女性为27.1岁，与上年相比，男性晚0.2岁，女性晚0.3岁。男性平均结婚登记年龄为31.7岁、女性为30岁，与上年同期相比，分别晚0.3岁和0.4岁。

目前，已经有一些地方的平均初婚年龄甚至突破了30岁大关。根据安徽省民政厅发布的数据，2021年安徽省结婚登记平均年龄为33.31岁，初婚平均年龄分别为男31.89岁，女30.73岁。

另一方面，每年的初婚人数则总体呈现下降的态势。根据《中国统计年鉴2021》数据，2010年初婚人数多达2200.9万人，2020年则降低到了1288.6万人。