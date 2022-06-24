李明哲华府感恩之旅 卡在美国防疫规定

因“颠覆国家政权罪”被中国大陆关押五年的民进党前党工李明哲，原定本周访问美国华府，准备参加下周举行的宗教自由论坛，岂料却被美国疾病控制与预防中心（CDC）以防疫规定拒绝。

据台湾《联合报》报道，对华援助协会会长傅希秋6月23日说，问题出在李明哲在狱中接种大陆制疫苗，不被美国政府承认，即便美国在台协会（AIT）全力协助已拿到美国签证，仍不得其门而入。

李明哲2017年3月入境中国大陆后失踪，后国台办指他涉“颠覆国家政权罪”被捕，2017年11月湖南省岳阳市中级人民法院判处李明哲有期徒刑五年，入湖南赤山监狱服刑。直至今年4月期满，李明哲在4月15日由厦门搭机返台，美国国务院发言人普赖斯还推文祝贺。

李明哲去年5月至7月接种安徽智飞冠病疫苗，该疫苗未获得美国食品药物管理局（FDA）紧急使用许可，也不在世界卫生组织（WHO）的紧急使用清单上。

傅希秋说，他邀请李明哲和李净瑜夫妇到华府参加宗教自由论坛，结束后再转往德州。这是李明哲重获自由返台后首次出访，不仅会分享在狱中的人权待遇，也是一场感谢之旅，因李净瑜当初为李明哲获释奔走，曾造访美国国务院和国会，美国人士多次为李明哲发声。

傅希秋说，只要国际社会一呼吁，李明哲在狱中的待遇就会改善，李明哲原本打算现身说法，呼吁国际社会持续关切良心犯的处境。

傅希秋说，李明哲透过旅行授权电子（ESTA）系统申请免签证入美，却因为刑事纪录遭拒绝，AIT便以特案为李明哲申请签证，21日面谈、22日就拿到签证，原以为可以赶上23日的班机赴美；但AIT提醒，因为李明哲的疫苗纪录还需取得CDC同意，并协助将李明哲的申请递交CDC却收到拒绝的回应。

傅希秋说，相较台湾官员打的也不是美国认可的疫苗，仍可来去美国，CDC对李明哲就只是一纸公文拒绝，没有任何救济管道，太令人失望，也不符合美国法治精神，呼吁CDC亡羊补牢。

根据CDC网站介绍，非美国公民要在外国入境美国前，需提供已完整接种疫苗的证明；部分例外者则需要满足额外要求才能入境，除了未满18岁外国旅客，CDC同意由国务卿、国土安全部长和运输部长确认符合国家安全利益者，得例外获得入境许可。