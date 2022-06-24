上海复工后银行网点人满为患

随着中国上海复产复工进程的推进，部分在上海恢复营业的银行网点呈现较为集中的金融服务潮，不少网点门口连日来均有排长队的现象。

据券商中国报道， 记者现场走访的情况来看，前往银行办理业务的多为中老年人群体，其中，既有不熟悉手机银行且需要缴费的中年人，也有前来办理养老金领取等业务的老年人。

在浦东新区某大行支行网点处排队的李女士告诉记者，尽管银行网点8、9点钟开门，但周围附近居民有不少都选择提前来排队，生怕自己拿不到号办不了业务。

实际上，一些银行网点多在下午3点半至4点间结束运营，但在激增的金融服务需求面前，大多都延迟了关门时间。不过，疫情阴霾尚未完全退去，也有多家银行网点为了保障防疫，避免人员聚集，缩减了服务窗口。

有银行网点负责人告诉记者，随着业务量的加紧办理，当前排队人员爆满的情况到月底应该会有所缓解。监管部门也指出，随着上海进入全面恢复生产生活的阶段，市民取现需求集中爆发，叠加疫情影响和养老金集中发放，银行网点办理个人业务的客户明显增多，单个客户办理业务的时间明显增加，部分养老金发放任务重的银行网点外出现排长队等情况。

针对上海近期集中爆发的存取现金等金融服务需求，央行上海总部表示，已加强分析研判，及时窗口指导，并下发《关于加强近期现金服务保障工作有关事项的通知》，先后三次召开各银行相关职能部门负责人会议，指导各银行采取必要举措保障公众现金需求，解决银行网点“排队长”问题。

