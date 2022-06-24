澳门政府延长六家企业博彩经营期至今年底

澳门特区政府6月23日批准六家博彩企业的娱乐场，博彩经营期限延长申请至今年12月底，并在当天签署修改合同。

根据澳门特区政府官网消息，澳门政府经综合分析及考虑，决定批准六家博彩企业的娱乐场幸运博彩经营期限延长至2022年12月31日的申请，并已于6月23日签署了修改合同。

澳门行政长官贺一诚代表澳门特区，23日下午在政府总部，分别与澳娱综合度假股份有限公司、永利渡假村（澳门）股份有限公司及银河娱乐场股份有限公司的代表，签署澳门特区娱乐场幸运博彩经营批给合同的修改合同。

随后，在博彩监察协调局代表见证下，上述三家公司分别与美高梅金殿超濠股份有限公司、新濠博亚（澳门）股份有限公司及威尼斯人澳门股份有限公司的代表，签署娱乐场幸运博彩经营转批给合同的修改合同。

这次延长批给及转批给合同，主要考虑新一轮娱乐场幸运博彩的公开竞投程序未能于现行批给期限届满（即2022年6月26日）前完成，故需例外地延长六家博彩企业的经营期限至2022年12月31日，以保障新一轮公开竞投程序顺利进行。

作为娱乐场幸运博彩经营期限延长的回报，各博彩企业将需额外一次性向澳门政府支付4700万澳门元（约807万新元）。同时，各博彩企业也将于签署合同起计三个月内为员工设立劳动债权担保金，为员工提供保障。