中国科学家胡海岚获颁世界杰出女科学家奖

中国浙江大学神经科学中心执行主任胡海岚，因在神经科学方面的重大发现，获颁世界杰出女科学家奖。

据新华社报道，2022年度世界杰出女科学家奖颁奖典礼6月23日在巴黎联合国教科文组织总部举行。胡海岚与另外四名女科学家获颁此奖项。

联合国教科文组织此前发布的评奖信息说，胡海岚因在神经科学方面的重大发现而获奖。她的工作促进了新一代抗抑郁药物的研发。

胡海岚21日在中国常驻联合国教科文组织代表团举行的招待会上说，世界杰出女科学家奖体现了教科文组织的宗旨，希望能有更多的年轻女性通过这个奖项了解科学、热爱科学，成为女科学家中的一员。

胡海岚致力于研究社会行为和情绪的神经编码和调控机制，特别在抑郁症的基础及转化研究中取得了创造性、系统性的成果。她和她的团队发现了社会竞争中“胜利者效应”的脑机制；从分子、细胞和系统等多层面对抑郁症这一重大疾病的成因提出了新的阐释，为研发更好、更安全的抗抑郁药物提供了新思路。

另外四名获颁2022年度世界杰出女科学家奖的科学家分别是古巴传染病学家玛利亚·古斯曼、匈牙利裔美籍生物化学家卡塔琳·考里科、卢旺达公共卫生专家阿涅丝·比纳瓜霍和西班牙胚胎学家安赫拉·涅托。

此外，联合国教科文组织还邀请了2020年度和2021年度共10名世界杰出女科学家奖得奖者到场并为她们颁奖。受冠病疫情影响，过去两年未举办线下颁奖仪式。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱在颁奖仪式上致辞时说，世界需要科学，科学需要女性。科学必须从教育和职业生涯的关键时刻开始，更多、更好地向女性开放。

世界杰出女科学家奖由联合国教科文组织和法国欧莱雅集团在1998年联合设立，每年授予从全球各大洲遴选出的五名为科学进步作出卓越贡献的女科学家，旨在表彰她们的杰出成就，并为她们的科研事业提供支持。