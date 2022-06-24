粤港澳联合反罪恶行动拘1837人 最小仅11岁

香港警方通报，由今年5月20日起进行代号“雷霆2022”的大规模粤港澳三地联合反罪恶行动。截至6月17日，香港警方共拘捕1837人，年龄最小仅11岁。

据香港中通社报道，香港警方发言人6月24日说，三地警方一直不遗余力打击三合会及有组织犯罪活动，特别针对跨境犯罪集团。“雷霆2022”是以情报为主导的联合执法行动，目的是打击三合会及有组织犯罪集团的非法活动、瓦解跨境罪行及断绝犯罪分子的收入来源。

警方联同多个政府部门共搜查2548个场所，包括酒吧、游戏机中心、网吧、派对房间及住宅单位等，拘捕1837人，他们涉嫌干犯与三合会及毒品有关罪行，包括伤人、刑事毁坏、勒索、管有攻击性武器、经营非法赌场及经营卖淫场所等。

被捕人年龄介乎11岁至90岁，当中73人为中国大陆人士，119人为非华裔人士。行动中检获市值约8000万港元（约831万新元）的毒品及精神科药物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及蓝精灵等。

发言人呼吁市民，可提供涉及三合会及有组织犯罪集团的情报，以助警方更有效打击该类型非法活动。香港警方会继续与内地及澳门警方保持密切联络及交换情报，打击跨境三合会犯罪集团，以维护公众对治安的信心。