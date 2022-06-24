国际货币基金组织吁中国加快疫苗接种

国际货币基金组织（IMF）呼吁中国加快疫苗接种计划并警告称，新接种量的急剧放缓可能会破坏经济中消费支出的复苏。

据彭博社报道，国际货币基金组织中国事务负责人伯杰（Helge Berger）接受采访时说，按照目前的速度，为人口接种三剂疫苗将需要“几年”的时间。鉴于支出增长尚未恢复到疫情前的水平，部分原因是家庭对感染仍持谨慎态度，“加速免疫接种将支持信心并最终支持消费”。

中国约有3亿7500万15岁以上人口尚未接种三剂疫苗，单日疫苗接种率已降至每天80万以下。研究表明，在预防严重感染或死亡方面，三剂中国国产新冠疫苗几乎和mRNA疫苗效力相同。

中国人口、特别是老年人的全程接种率较低，这是中国坚持严格清零政策的原因之一。根据中国国家卫健委的数据，在60岁以上的中国人中，只有大约64％的人接受过三剂疫苗接种。

伯杰说，国际货币基金组织认为4月时对中国今年GDP增长4.4％的预测面临“下行风险”，3月以来上海和其他几个城市的封控措施是其中的主要原因。

他说：“考虑到防疫封控措施的影响，第二季度经济将疲软，”虽然全国数据基本上已经恢复到了封控前的水平，但在上海，IMF监测的经济活动指标仅恢复到50％左右。

接受调查的经济学家预测中国今年经济增长4.1％，4月至6月GDP环比可能萎缩。这使得政府不太可能实现5.5％左右的全年目标。

国际货币基金组织一直呼吁中国加大对家庭的财政支持。伯杰补充称，即使考虑到4月以来宣布的措施，中国今年的财政刺激力度也比2020年要小。他说：“相对于2020年，今年已知的财政措施仍然较小，即使考虑到2020年的整体冲击大于今年的情况。”

