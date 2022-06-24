港区人大代表料中国国家领导人若不访港 或线上发表讲话

香港候任政务司司长陈国基与现任政制及内地事务局局长曾国卫确诊冠病，或影响中国国家领导人下周的访港计划。港区人大代表叶国谦说，若国家领导人决定不访港，中央政府仍会派出其他代表为新一届香港特区政府的就职仪式监誓。

叶国谦星期五（6月24日）在香港电台节目上说，中国中央政府十分重视香港回归25周年，相信国家主席习近平仍会就“一国两制”实施发表重要讲话，但可能改为线上发表讲话。

据《南华早报》报道，叶国谦说，如果国家领导人（习近平）不访港，中央政府仍会派出官员前来监誓。

他认为，中国总理李克强和副总理韩正均属国家领导人，作为后备人选可能性不大。获派顶替国家领导人的官员估计是中国国务院港澳办主任夏宝龙。

报道还引述熟悉就职仪式安排的消息人士称，北京与香港相关部门正全天候保持合作，获取港府候任高官染疫的最新情况，以便对就职仪式安排作出相应调整。

消息人士证实，北京和香港相关部门正研拟推出应变计划，包括让中国国家领导人在线上监督宣誓仪式。线上链接已设立，并经过测试。

如果确实采用应变计划，这将是中国国家主席首次缺席新一届港府的宣誓就职仪式。

叶国谦在港台节目上说，参照中国全国两会经验，有司机或家人确诊冠病的人士，就不能出席回归活动；届时若有中国国家领导人出席活动，港府为保零风险，估计确诊官员七一当天不会出席宣誓就职仪式。若陈国基缺席，将由财政司司长陈茂波代为带领司局长宣誓就职。

据了解，陈国基已没有什么病征，而曾国卫也没有不适。

对于港府换届交接及宣誓工作，港府发言人回复查询时说，就出席仪式事宜，会密切留意情况，以作适当安排。

香港医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷说，如果病毒量不高及有注射疫苗，部分人检测结果有望早点转阴性，因此相关官员（陈国基和曾国卫）有望在七一前检测结果转阴性。