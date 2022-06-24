日本在海洋事务会谈上抗议中国单方面在东海开发气田

日本昨天（23日）在中日两国海洋事务高级别磋商团长会谈上，抗议中国单方面在东海开发气田，中国则在东海问题上敦促日本切实谨言慎行。

中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮，昨天同日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕，以视频方式共同主持中日海洋事务高级别磋商团长会谈。

据日本共同社报道，双方就包括气田开发在内的问题展开深入讨论，并力争通过多次对话建立互信。在中国在东海推进气田开发方面，日本指中国单方面开发，并对此感到遗憾，也提出抗议并要求中国改变做法。

日中双方上一次展开面向海洋事务高级别磋商的团长会议是在去年11月。

日本外务省说，船越健裕在会谈上提及中国在日本近海的军事活动、被指未经同意在日本专属经济区内进行科学调查，表达强烈关切。有干部介绍，双方就海洋和安全保障领域的各种课题进行了坦率的对话。

中国外交部则在官网上公布，双方就涉海问题坦诚深入交换意见，强调应妥处两国间涉海矛盾分歧，加强海空风险管控，积极促进海洋生态、环保、科研、气象、减灾防灾、搜救、渔业等涉海务实合作，加强双方涉海部门人员交流，维护东海和平稳定，为把东海建设成为和平、合作、友好之海作出积极努力。

中国阐述了在东海、钓鱼岛和南中国海问题上的严正立场，敦促日本尊重中国领土主权和安全关切，切实谨言慎行，避免采取任何可能导致局势复杂化的行动。中国也重申了对日本福岛核污染水处置问题的关切，要求日本妥善处理。