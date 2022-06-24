港专家称儿童染BA.2病毒株或致更多神经系统并发症

香港大学儿童及青少年科临床名誉副教授关日华说，相较于原始冠病病毒，奥密克戎BA.2病毒株能在儿童身上引起更多针对神经系统的并发症，包括抽筋、癫痫和急性坏死性脑炎，因此呼吁家长尽快带子女接种冠病疫苗。

关日华6月24日在香港电台节目《千禧年代》中说，港大团队分析了逾千名感染BA.2病毒株而住院的儿童数据，与过去几年的流感及副流感数字作比较。研究结果发现，感染BA.2病毒株的病死率是感染流感的2.7倍及副流感的4.7倍，而入住深切治疗部比例为感染流感的2.1倍及副流感的1.2倍。至于感染BA.2病毒株儿童，出现神经系统并发症比例，也为流感和副流感的1.6及1.9倍，出现嘶哮症比例则为流感的两倍。

关日华认为，研究说明接种冠病疫苗的重要性，而香港目前三至11岁儿童疫苗接种率是75%，情况不理想。

关日华说，感染冠病病毒多会出现针对神经系统的并发症，首两波疫情期间，出现的神经系统副作用有失去味觉等，在第五波疫情中，多出现抽筋、癫痫甚至急性坏死性脑炎，所以冠病病毒不只影响呼吸道，更会攻击神经中枢系统。

此外，关日华说，近日染疫儿童入院个案增加，提醒家长如果发现儿童出现上呼吸道严重感染病征，如嘶哮症、高烧、抽筋持续超过30分钟等急性并发症病征，应立即送院。