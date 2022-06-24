续航1000公里 宁德时代的麒麟电池明年量产

中国电动汽车初创企业理想汽车与合众新能源汽车成为宁德时代周四发布的麒麟电池的首批客户。麒麟电池计划于2023年量产上市。

据彭博社报道，全球最大电动汽车电池生产商宁德时代介绍，麒麟电池可实现整车1000公里（620英里）续航，能量密度为255Wh/kg，比现有电池更安全，更耐用。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量也比宁德时代主要客户特斯拉计划生产的4680系统提升13%。

麒麟电池的续航里程是迄今所有主流制造商中最长的。目前，随着从比亚迪和中航锂电到LG新能源和松下控股等国内外竞争对手纷纷开发自己的产品，宁德时代面临更大的创新压力，以维持自身的主导地位的。

理想汽车创始人兼董事长李想在微博平台转发了麒麟电池发布的消息，同时评论称：“明年见！”

在纽约和香港上市的理想汽车将在2023年推出其首款纯电动汽车。公司此前已经推出了两款增程式车型，其中包括本周发布、将于8月份开始交付的L9豪华SUV。

宁德时代还将向韩国的起亚汽车供应电池，但电池类型未知。宁德时代的一位发言人周五确认了所有三家供应商的交易，但未提供细节。宁德时代股价周五上涨4.9%，收于563.50元人民币。该股周四上涨5.9%。

起亚的一位发言人不予置评，仅称公司正在与多家供应商合作，以“实现电池供应的多元化和稳定”。