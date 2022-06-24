中国官方警告健康码变码不得用在非防疫用途上

中国官方警告，不得擅自扩大健康码应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码。

据中国央视新闻报道，国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙周五（6月24日）在新闻发布会上说，中国官方要求各地根据不同疫情风险等级对相关人员精准赋码，不得“一刀切”“码上加码”，明确要求严格健康码功能定位。

雷正龙强调，健康码在风险人群的识别和管理方面发挥了重要作用，也是保障人民群众在疫情防控期间安全有序出行的重要工具。

郑州早前爆出银行储户健康码被赋红码的事件，更有来自外地的储户申诉一到河南便被赋红码。河南多家村镇银行前阵子发生暴雷事件，出现提款难的问题。

郑州周三通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但问责结果掀起讨伐声浪，引起惩处过轻的质疑。

雷正龙也指出，全国疫情总体处于稳中向好的态势，但是局部地区疫情仍有波动，个别地区疫情拖尾时间较长。

此外，雷正龙还通报了不符合国家疫情防控政策要求的一些典型案例，包括河北省保定市、邯郸市、石家庄市、张家口市四个地方存在过度防疫、一刀切等情况。

青海省被指对低风险地区返青人员要求提前24小时填报信息，抵青后进行落地核酸检测，返回居住社区后，工作人员上门贴封条，完成三天两检且核酸检测阴性后，方允许出门。

辽宁省朝阳市、锦州市则被指在高铁站对持有48小时核酸检测阴性结果证明的乘客，仍要求再做核酸检测，并收取费用。