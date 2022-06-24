美商会称企业愈来愈担心台电力供给课题

台湾美国商会周三（22日）称，会员企业愈来愈担心台湾电力供给充足课题。民众党立委张其禄对此质问蔡政府，难道要继续以不缺电甚至用爱发电来粉饰太平？

据台湾联合新闻网报道，台湾美国商会在《2022台湾白皮书》中说，台湾政府未来几年能否实践能源转型与减碳目标，同时确保电力供给充足与稳定的电网与输配电系统，已成为美国商会会员企业愈来愈担心的议题，并呼吁台湾采取快速且具持续性的行动，确保稳定能源供应。

台湾今年3月曾发生大停电，导致民生、交通大乱，全台549万户停电，但官方认为大停电原因是人为失误，并非缺电。

张其禄称，他早已多次在立法院经济委员会、记者会及媒体专访等方式向蔡政府示警，台湾供电网太不稳定导致电力系统韧性不足，以及社会脆弱度过高；前几天更有台积电将自力救济建置新发电机组，以确保企业本身用电稳定的新闻。这都一再表明，蔡政府多次称供电稳定、不缺电是场面话，实际上已经造成台湾民生及外资投资的巨大隐忧与障碍。

张其禄指台湾已是一流民主地区，但蔡政府满足基础民生需求，稳定供电的成效却仍停留在三流阶段。

张其禄引述白皮书内容称，有77.9％的会员对电力供应有高度隐忧，是对台湾投资环境及供电现况投下高度不信任票。他认为，台湾未来经济成长可期待，但电力需求年增2.5％，当前也正进入台湾净零碳排能源转型及核电厂机组准备退役周期，若处理失当，不但因为电力系统造成压力，导致无法稳定供电给住家与企业，将会造成巨大的民生及企业损失，更严重台湾将可能失掉很多投资机会，这都是政府赔不起的。

他强调，台湾接下来必须即刻在不影响价格竞争力和稳定供电的前提下，集中资源优先处理供电网稳定问题，并积极推动能源转型政策；蔡政府也不能再继续以下修能源转型达成目标、仅施行碳费制度等方式，来掩饰政府在全球净零碳排布局中的不足。

张其禄也认为，合理电价议题是蔡政府不能一再延宕、逃避的问题，必须考量优先调涨用电大户电价，透过以价制量，减少发电成本损益差距，并称这已牵涉着产业、一般民生及世代间资源分配正义。