台国防部后备指挥部7月1日起编配陆军

台湾国防部后备指挥部将从7月1起改编配陆军，形同陆军扩军。

据中时新闻网报道，台湾军方消息称，国防部后备指挥部将在6月30日正式裁撤，改编配陆军，现今18个县市地区后备指挥部，全数隶属各作战区，以作战导向编管，形同陆军扩军。至于今年才刚成立的全民动员防卫署未来只管后备动员。

根据台国防部规划，台军将在2024年前增编八个旅级单位，扩充教育召集（简称教召，后备军人回营受训）、新训能量，未来一年有22万后备军人将接受教召。

目前全民动员防卫署，已编成后备南、北区第二召训中心、陆军步兵109旅、117旅，今年7月将编成陆军步兵101旅、后备中区第二召训中心，2023年7月编成陆军步兵137旅、2024年7月编成陆军步兵249旅，担任教召与新训任务。

另现有甲种旅（新训旅）、乙种旅（军事院校、测考中心）及丙种旅（县市后备旅）等三种后备旅，在2023年后全属陆军管辖。

据了解，台军后备军人目前列管以八年内退伍的精壮人力为主，概约70万余人，现转型为志愿役之后，召训人员以役期长、战技纯熟的志愿役退伍军人为主，四个月军事训练服役人员为辅，并依据目前台军动员部队员额，包括编实、扩编动员及军事勤务队，概约30余万人，其余40余万人列管为战耗补充梯队。

为了强化后备战力训练，今年起新实施的教育召集期程长达14天，没有休假，每天课程训练10小时，行军结合战斗教练、射击训练、野外宿营跟夜间教练，夜间教练以编制武器课程为主，形成一个循环，每一次行军时程在2至4天，里程数至少在10公里以上。

另外也增加编制武器射击次数、弹药数量及战斗教练时数，以强化射击技能、干部指挥及作战应处能力；另考量课程延续性，召训期间不休假，每日施训10小时（含夜间两小时），合计训练136小时。