远洋拖船公司称珍宝海鲜舫遇风浪翻船未沉没 难打捞拟凿沉

香港珍宝海鲜舫上周在运送到柬埔寨维修期间，在西沙群岛附近水域翻转，至今仍漂浮在海上。远洋拖轮公司称，珍宝海鲜舫遇上风浪翻船，但未完全沉没，可惜难以打捞，拟凿沉让珍宝海鲜舫沉落海底。

据网媒“香港01”报道，有46年历史的珍宝海鲜舫上周二（6月14日） 启航离港，行驶至西沙群岛附近水域发生事故。船主香港仔饮食集团早前发声明，指珍宝6月19日全面入水翻转，又指遇事位置水深超过1000米，拟进行打捞工程非常困难。说法一度令公众理解为珍宝已沉没。

香港海事处周四（6月23日）在网站上通报收到船主经代理人提交的书面报告，指远洋拖船“JAEWON 9”仍在西沙群岛一带海域，香港仔饮食集团24日再澄清，目前珍宝“全面入水翻转”及“倾覆”。

香港01报道称，珍宝海鲜舫14日先由香港拖船公司润利海事的两艘拖船“润威”和“润富”拖离香港，再交由国际拖船公司的韩国远洋拖船“JAEWON 9”拖往柬埔寨维修。直至18日驶至西沙群岛附近水域后，拖船及珍宝海鲜舫遇到恶劣天气发生事故。船主香港仔饮食集团，一直未交代维修地点及远洋拖船详情。

香港仔饮食集团24日说，从未对外公布珍宝沉船，强调当时的声明仅描述“全面入水翻转”，又指提及打捞工程只为提供事发地点的资讯，澄清珍宝目前“全面入水翻转”及“倾覆”。问到拖船的燃油及食物是否有限，集团并未能提供详情。

香港仔饮食集团20日发声明称，珍宝海鲜舫上6月14日启航离港，至6月18日下午，当行驶至西沙群岛附近水域时，遇上风浪，船身入水开始倾侧。负责航程的拖船公司经过尝试救援后不果，海鲜舫最终于6月19日全面入水翻转。事件中未有任何船员受伤。由于事发地点水深超过1000米，拟进行打捞工程非常困难。

据香港有线电视新闻台24日报道，在韩国联络到负责运送珍宝海鲜舫前往柬埔寨的国际拖船公司董事尹周东（译音）。尹周东回应称，选择以拖船出公海，是按船主要求，公司不会询问原因。他强调船员全为韩国人，船主并不可能说服公司员工刻意制造沉船事故。

尹周东解释，珍宝在经过海南岛后，6月18日下午在西沙群岛对开遭遇两米高的海浪，并澄清当日天气差及水流急促，称蒲氏两级风力为区域状况，不能确实估计每个位置的水流情况，仍有其他环境因素影响拖船。

根据香港天文台华南海域天气报告，6月18日香港邻近海域、香港以南、沙堤以南、海南岛东南沿岸及北部湾以南吹强风，间中达六级风，局部地区有骤雨及雷暴，海有中至大浪，即1.25米至4米浪。

尹周东称，珍宝海鲜舫设有八个浮力舱，但珍宝船龄高以致钢板变薄，左边船头的一个浮力舱首先被海浪拍穿，海水进入船内，最终有两个浮力舱损毁，但余下六个浮力舱仍然运作。由于珍宝的重心高，目前已反转翻船，仍未完全沉没，间中会有部分船身露出水面，并安排拖船留在附近，确保航道并无其他船只撞击。

尹周东称，珍宝海鲜舫离港前状况良好，这起事件是一场意外。他知道珍宝非常有名及具有意义，但因涉及保险问题，打捞珍宝已完全不可能。

他透露，船主及保险公司正计划安排潜水员破坏其他浮力舱，凿沉珍宝令它永远沉没海底。“从保险公司的角度，我们失去她了。”

香港01报道称，换言之，根据香港仔饮食集团及拖船公司所述，目前珍宝仍未完全沉没，入水后翻船，并处于浮浮沉沉的状态。综合多方说法及知情人士分析，目前在西沙群岛的拖船不可能永远待在珍宝附近，加上进入夏季该水域天气不稳，打捞也不可能，珍宝未来命运或短时间有决定。

据报道，就珍宝海鲜舫的保险问题，以及是否计划凿沉珍宝等问题，香港仔饮食集团受询时说，正了解事件，当有进一步消息将尽快公布。