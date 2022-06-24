王小洪任中国公安部部长

据中国人大网消息，第十三届中国人民代表大会常务委员会今天第三十五次会议通过：免去赵克志兼任的公安部部长职务；任命王小洪为公安部部长。

此外，会议也通过免去陈小江的国家民族事务委员会主任职务；任命潘岳为国家民族事务委员会主任。免去张纪南的人力资源和社会保障部部长职务；任命周祖翼为人力资源和社会保障部部长。免去陆昊的自然资源部部长职务；任命王广华为自然资源部部长。任命倪虹为住房和城乡建设部部长。免去孙绍骋的退役军人事务部部长职务；任命裴金佳为退役军人事务部部长。

公开资料显示，今年65岁的王小洪长期在公安系统工作。他在福建任职时，曾是中共总书记习近平在福建工作时的旧部。

1990年至2002年，习近平担任福州市委书记和福建省委副书记、省长期间，王小洪担任过闽侯县公安局局长；福州市公安局副局长、局长；福建省公安厅副厅长等职。

中共十八大后，王小洪在2013年8月首次跨省履职，从厦门市副市长、公安局长任上调往河南，出任河南省省长助理、省公安厅厅长；次年出任河南省副省长，并继续担任省公安厅厅长。

2015年3月，王小洪进京出任北京市副市长、市公安局长；隔年出任公安部副部长。2018年1月，他卸下北京市副市长职务，并在两个月后出任公安部党委副书记、分管日常工作的副部长（正部长级），同时继续兼任北京公安局长。

2020年4月，王小洪卸任北京市公安局长一职，并于2021年11月出任中国公安部党委书记。当时舆论认为，这预示着王小洪将接替赵克志成为下一任公安部长，并有望在2023年兼任国务委员。