台湾发现首起猴痘病例

台湾卫生福利部疾病管制署6月24日通报，南部有一名20多岁男子确认为台湾首起猴痘病例。

据台湾《联合报》报道，这名台湾籍男子过去半年在德国留学，自6月16日入境后，6月21日出现疑似症状，经采检检体通报，确认感染猴痘，成为台湾首例猴痘案例。台湾也因此继新加坡、韩国之后，第三个出现猴痘案例的亚洲国家和地区。

台湾疾管署副署长庄人祥说，这名20多岁台湾籍男性，今年1月至6月至德国就学，6月16日搭机返台，机场冠病检验阴性后返家进行居家检疫，6月20日出现发烧、喉咙痛、肌肉痠痛、红疹、鼠蹊部淋巴肿大等症状，于6月21日、22日就医，经医师评估后，进行采检及通报，检体送疾管署昆阳实验室检验，于24日确认阳性。

庄人祥说，台湾6月23日将猴痘公告为第二类法定传染病，隔天即出现首例，地方卫生单位已依规定进行疫情调查及接触者追踪等防治工作。这名20多岁男子23日已收治于负压隔离病房，将治疗至全身皮肤病灶结痂完全脱落，才可解除隔离。

庄人祥说，该男子先前采一人一户居家隔离，目前密切接触者共19名，包含两名家人、10名医疗相关人员、三名司机及其他四人，预计健康监测至7月13日。因台湾出现首例猴痘确诊个案，疾管署将同步透过国际卫生条例（International Health Regulatiions，简称IHR）联系窗口通报世界卫生组织（WHO）。

庄人祥说，此波猴痘疫情自5月中于英国暴发以来，全球累计50国报告至少3598例确诊病例，其中以欧洲及美洲病例数最多，累计病例前五名为英国793例、德国592例、西班牙520例、法国330例及葡萄牙328例，亚洲目前为韩国与新加坡有境外移入病例。

庄人祥提醒，猴痘传播对象具侷限性、多与阳性个案亲密接触或不安全性行为，或照顾确诊者的医护，包括接触确诊者呼吸道分泌物、损伤皮肤粘膜、被污染物体及飞沫传播、长时间面对面接触等。由于国际猴痘疫情逐渐扩大，疾管署将持续加强国际港埠检疫措施及民众风险沟通与卫教宣导，并积极与国际药厂洽谈第三代天花疫苗及抗病毒药物。

疾管署呼吁，为减少受感染的风险，建议民众出国应避免接触猴痘疑似个案，返台入境时如出现发烧、皮肤病灶如红疹、丘疹、水泡或脓疱等疑似症状，应主动告知航空公司人员及机场港口检疫人员，并尽速就医，告知医师旅游史及接触史。