张庭林瑞阳部分超申请冻结财产被解冻

台湾明星林瑞阳、张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司（以下简称“达尔威”）2021年12月以来涉嫌传销被查处一事备受关注。此前，两人近20亿（人民币，下同，约4亿新元）的财产被有关部门查封冻结。石家庄市裕华区法院日前裁定，解除对超过申请冻结金额的部分银行账户存款的冻结。

根据21世纪经济报道，在超过20亿的财产被查封后，张庭林瑞阳夫妇委托律师对财产查封冻结向法院提出复议和执行异议，今年6月，查封上述财产的石家庄市裕华区市场监督管理局也向法院提出解冻部分资产的相关申请。

日前，河北石家庄市裕华区法院的两份裁定显示，法院于去年7月作出裁定，冻结了张庭林瑞阳名下上海达尔威贸易有限公司等多家公司3亿元存款，石家庄市裕华区市场监督管理局目前以冻结银行账户金额超出申请冻结的金额为由，申请解除对张庭夫妇银行账户中部分存款的冻结。6月4日，法院裁定解除上述银行账户中部分钱款的冻结。6月24日，张庭与林瑞阳方面的代理律师表示，该方提出的复议和执行异议，法院尚未答复。

石家庄市裕华区市场监督管理局2021年12月通过《查证函回复》透露，张庭林瑞阳旗下的上海市达尔威贸易有限公司“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中”。据了解，张庭夫妇被冻结的资金总计6亿元。

更早在2021年7月，达尔威因涉嫌传销，被湖北省襄阳市保康县市场监督管理局以“为防止被申请人转移或者隐匿违法资金”为由，向保康县人民法院申请冻结达尔威公司及其相关公司共3亿资金。同年9月8日，由张庭担任法定代表人、执行董事兼总经理的9家企业注销。

达尔威公司注册资金为23180万元，由林瑞阳张庭夫妇于2013年创立。该公司旗下拥有主打化妆品、护肤品的 TST 庭秘密以及主打家庭生活消费品的TMM，主要通过线上商城庭秘密APP和线下实体店的O2O方式进行产品销售。根据报道，位于上海市浦东新区江耀路28号、价值超过17亿达威尔公司总部大楼96套房产被石家庄裕华区市监局查封，查封日期是2021年7月20日。

京师律师事务所许浩律师表示，根据《禁止传销条例》相关规定：“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。“

许律师表示，冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当，如果明显超过与违法行为涉及的金额相当的范围应当及时解除。如果因违法行为超额冻结存款，造成损失，当事人可以申请国家赔偿。

2017年11月，上市公司山东华鹏关于与上海达尔威贸易有限公司签订战略框架协议的公告披露，达尔威2017年前三季度营收36亿元，净利润11亿4300万元。2019年，张庭夫妇曾因上一年度纳税金额高达21亿引发大众对其商业版图的关注。张淑琴（即张庭）关联企业高达90家；林吉荣（即林瑞阳）关联企业达53家。二人经营主体上海达尔威贸易有限公司显示主营批发和零售业，主做贸易代理。近几年来，达尔威还新增化妆品管理经营、出版物经营、二类三类医疗器械销售等业务。目前，启信宝显示，上海达尔威贸易有限公司状态仍在存续期间，法定代表人仍旧是林吉荣（林瑞阳），董事长是张淑琴（张庭）。