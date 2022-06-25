辽宁丹东市长：疲劳作战造成一些人工作方法简单粗放

辽宁省丹东市市长郝建军说，丹东市疫情防控取得阶段性成果，但防疫工作与人民期盼还有差距，包括长时间疲劳作战造成一些工作人员工作方法简单粗放等问题，下一步将深刻反思、查找不足，补齐短板弱项。

据“丹东发布”微信公众号消息，身兼丹东市疫情防控指挥部总指挥的郝建军星期四（6月24日）在疫情防控发布会上说，“4·24”疫情爆发两个月来，丹东市连续经历多轮疫情冲击。丹东市结合抵边疫情特点和形势变化，在国务院联防联控机制辽宁工作组和省专家指导下，6月13日起有序恢复主城区生产生活秩序，实施分区分级分类精准管控，以最小影响范围换取最大程度复工复产复商复市。

他说，从最近三天全员核酸检测结果看，全市疫情防控形势持续向好，社会面传播风险逐步降低，因此决定从6月24日0时起，除封控区、管控区居民外，其他居民可凭48小时核酸检测阴性证明在全市有序流动。

在核酸检测方面，郝建军说，核酸检测作为病例诊断的“金标准”，是当前疫情防控不可替代的最重要基础性工作，丹东严格按照国务院联防联控机制辽宁工作组提出的要求，“持续筛、筛干净，加快实现社会面清零”。

他最后说，丹东市疫情防控取得了阶段性成果，但同时也清醒认识到，防疫工作与全市人民的期盼还有差距：存在疫情信息发布和回应群众关切不够及时不够全面、工作举措不够精准，长时间疲劳作战造成一些工作人员厌战松懈、工作方法简单粗放等问题。

他强调，下一步将广泛听取民声民意，深刻反思、查找不足，补齐短板弱项，畅通群众诉求渠道，主动回应社会关切，筑牢群防群控防线。