港中大民调：李家超候任整体评分低于林郑月娥

香港中文大学香港亚太研究所周五（6月24日）公布的一项民调显示，受访者对候任特首李家超的整体评分为39.5分，低于即将卸任的林郑月娥的54分。

据香港《明报》报道，香港前政务司司长李家超在5月8日当选新一届特首。他将于下周五（7月1日）宣誓就职，并于7月6日首次以特首身份出席立法会答问会。

中大香港亚太研究所在5月27日至6月14日，以电话访问710人。调查结果发现，以100分为满分、50分为及格，受访者对李家超的各分项表现评分都低于50分，其中对他“可保障香港自由人权”的评分最低，仅30.2分。

调查结果显示，李家超最高评分为“办事能力”42.5分，其次是“可改善香港经济发展”40.4分。32%受访者支持他出任下一届特首，24.1%不支持；另有25.6%受访者对李家超未来能管治好香港有信心，36.1%无信心。

翻查资料，中大香港亚太研究所曾2017年做过同类调查，受访人数为736人，当时候任特首林郑月娥获得的整体评分是54分。比较林郑月娥与李家超的分项评分，相距较大是“办事能力”及“关怀民生疾苦”的评分，李家超分别获得42.5分和38.5分，比林郑月娥“办事能力”（59.5分）及“关怀民生疾苦”（56分）评分低17分及17.5分。