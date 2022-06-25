习近平将出席香港回归庆典暨新任港府就职典礼

中国国家主席习近平将出席香港回归25周年庆典暨新任港府就职典礼。

据新华社周六（6月25日）报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。

据香港《南华早报》报道，这将是习近平自2013年出任中国国家主席以来，第二次出席香港回归庆典和新任港府宣誓就职典礼。2017年，习近平赴港监督由特首林郑月娥领导的新一届港府的宣誓就职仪式。

此前有报道称，香港候任政务司司长陈国基、与政制及内地事务局局长曾国卫确诊感染冠病，或影响中国国家领导人下周的访港行程。

香港政府新闻网前天通报，陈国基、曾国卫和发展局常任秘书长（工务）刘俊杰三人的核酸检测结果为阳性，确诊2019冠状病毒病，正按卫生署卫生防护中心指引进行隔离。

网媒香港01记者6月23日到西九龙高铁站外观察，发现站内有大量录影器材，包括影音控制台等，工具箱上有“中央广播电视总台”的字样，以及该台英文简称“CMG”的标志。香港政界人士估计，国家领导人或将乘坐高铁赴港。

另据《明报》报道，港区人大代表田北辰受访问时说，估计若国家领导人访港，只会当天日来回，有可能先到深圳或广州，隔天一早乘高铁抵港。另有大埔科技园员工收到“重要人物”参观通知，并已开始布置，腾出活动空间。

香港《星岛日报》报道，7月1日除举行回归庆典，也是特区政府换届日子。香港湾仔会展中心及会展中心对出的金紫荆广场将举行官方庆典活动，警方连日高度戒备，加强会展中心一带等地区巡逻，确保回归庆典顺利举行。

周六（25日）凌晨1时许，大批近两米高水马已放置会展中心新翼及金紫荆广场对开博览道，警方电单车队也一度在现场。数十名工人在上述地址路面架设水马阵及铁闸，以作严密布防。据了解，这批水马周五（24日）深夜开始运送至会展中心对开。

此外，香港警方24日首次出动国产新型“剑齿虎”装甲车，分别在金钟政府总部、立法会、港铁葵芳站及沙田新城市广场一带，配合反恐部队高调在街上巡逻。

另一方面，中国中央广播电视总台旗下的CGTN纪录频道，及“粤港澳大湾区之声”电台频道将于7月1日在香港落地开播。香港电台将负责管理新频道，开辟港台电视34转播CGTN英语纪录片频道，“粤港澳大湾区之声”电台频道会以FM频道在香港播放。