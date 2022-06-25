北京中小学幼儿园下周一返校

北京公布中小学、幼儿园返校返园时间，高一高二、初一初二年级和小学一至六年级下周一（27日）返校；幼儿园7月4日返园。

根据北京日报客户端消息，按照北京市疫情防控工作领导小组统一部署，北京对全市中小学、幼儿园返校返园时间作出上述安排。

此外，初二年级学考安排在7月17日（周日）上午进行；高一、高二年级会考计划调整到新学期开学后，9月底前进行。

对仍处于封控区、管控区和居家隔离等的同学，继续居家学习。各学校将做好个性化的学习指导、心理疏导等，保障暂未返校的同学与已返校的同学在线同步学习，实现同步课堂。

通知说，各区各校据此落实，广大家长、同学以及学校教职员工，配合学校做好健康监测，今明两天（25日、26日）及时完成一次核酸检测，简单生活，减少外出，不扎堆、不聚集，平安健康返校。

全市居民区附近开放的核酸采样点，会在今天下午5时至7时、明天上午10时前设置学生专场，在其他时间段，也会优先保障学生采样，以保障学生的核酸检测需求。

另据“体育北京”微信公众号，北京今天还发布了《体育局关于有序恢复青少年校外体育培训活动的通知》，提出按照“分行分业分时分区分步”原则，在严格落实各项防控措施基础上，有序恢复青少年校外体育培训机构线下培训活动。

《通知》提出，连续七日内无社会面新增病例的行政区，自下周一（27日）起，恢复青少年室外体育培训活动和室内无身体接触类体育项目培训活动。对利用地下空间（不含半地下空间）开展青少年体育培训的机构暂不恢复。

恢复开放的校外体育培训机构，应严格按照市区疫情防控要求和《北京市青少年校外体育培训机构疫情防控指引（第二版）》各项规定，严格落实预约、限流75%、测温、扫码验码、查验72小时核酸等措施。

