港工程师预计打捞珍宝海鲜舫至少需2000万港元

香港仔饮食集团日前澄清指，珍宝海鲜舫目前状态为在西沙群岛一带海域水面“倾覆”，并非沉没在千米海底，再引社会关注。外界有提议考虑取出部分有历史价值及标志性的物件，但有工程师相信，打捞海鲜舫至少需要2000万元（港币，下同，约352万新元），取出后船只也会面目全非。

根据星岛日报报道，香港立法会议员、古物咨询委员会前主席林筱鲁认为，要判断物件有否文物价值，须视乎其历史，以及是否为原件。他说，海鲜舫曾进行装修，也遇过火灾，相关物件可能并非第一代原件；他也担心船东经营餐厅，未必有进行文物纪录，相信确认资料有困难。

曾多次发声要求保留海鲜舫的立法会议员陈家珮指，如要捞回物件，可能要出动蛙人潜水搜索。然而，要从很多方面作考虑，按船东说法，海鲜舫已在海面浮沉几乎一周，“拖得出来的东西可能都已经被冲走”；加上船只为大型结构，具标志性的物件如招牌体积较大，单凭蛙人未必能够取出；进行搜索前也要确定涉事水域的管辖权。她说，在海鲜舫未驶离香港时已要求政府派员拍摄或制作3D模型作纪录，可惜现在已错过时机。

注册资深轮机工程及造船工程师司徒家成估计，至少要三艘500吨以上的吊船，才有机会吊起海鲜舫，但费用至少需2000万元，他并认为很难完全保留原貌，“有七成已很开心”。

有46年历史的珍宝海鲜舫上周二（14日） 启航离港，行驶至西沙群岛附近水域发生倾覆，船体至今仍漂浮在海上。

此前有媒体报道，在韩国联络到负责运送珍宝海鲜舫前往柬埔寨的国际拖船公司董事尹周东说，珍宝海鲜舫离港前状况良好，这起事件是一场意外。他知道珍宝非常有名及具有意义，但因涉及保险问题，打捞珍宝已完全不可能。

他还透露，船主及保险公司正计划安排潜水员破坏其他浮力舱，凿沉珍宝令它永远沉没海底。“从保险公司的角度，我们失去她了。”