台专家称猴痘一旦入侵社区难断根

猴痘在世界各国快速传播，台湾周五（6月24日）出现首例由德国移入确诊病例，让许多人担心冠病未结束、台湾社区再出现猴痘疫情。台大儿童医院院长黄立民指出，猴痘必须靠人与人之间长时间接触才可能传播，但一旦在社区传播就很难断根。

据台湾三立新闻网报道，猴痘在世界各地快速扩散，过去一个月内已经通报了1000多起病例。台湾卫生福利部疾病管制署周四（6月23日）公告，将猴痘列为第二类法定传染病。

继新加坡及韩国之后，台湾24日也证实发现一例由德国移入的猴痘确诊病例，20多岁男性16日搭机返台进行居家检疫，却在20日出现发烧、喉咙痛、肌肉痠痛、红疹、鼠蹊部淋巴肿大等症状，之后确诊猴痘阳性，目前收治在负压病房治疗中。

台湾疾管署指出，首例猴痘境外移入病例个案的密切接触者共19人，包含两名家人、10名医疗相关人员1、三名司机及其他四人，预计健康监测至7月13日，关键20天若有人被传染，代表猴痘疫情入侵社区。

台湾出现首例猴痘个案，让许多人担心疫情蔓延在社区传播。黄立民指出，猴痘传播模式类似淋病等性病，必须要人与人之间亲密、长时间接触才有可能传播，即便人传人也只限小规模族群，但一旦发生社区传播就很难断根。他以各国现况评估，猴痘尚未严重到需要人人打疫苗，且致死率不高，不需要太过紧张。

台南市卫生局说，猴痘主要由齧齿动物和灵长类动物传播给人，属人畜共通传染病，并证实可有效人传人。猴痘感染后症状包括发烧、畏寒/寒颤、出汗、头痛、肌肉痛、淋巴腺肿大（如耳周、腋窝、颈部或腹股沟等处）、极度倦怠。发烧一至三天后出现皮肤病灶，通常自脸部蔓延到身体其他部位，四肢比躯干更常见。皮肤病灶出现后会依斑疹、丘疹、水泡、脓疱阶段变化，最终结痂脱落，严重病患疹子数目可达数千。症状持续14至21天，目前欧美流行的西非分支致死率低于1%，大多数个案可于几周内康复。儿童及免疫功能低下者尤其容易重症，并发症包括继发性细菌感染、肺炎、败血症等。