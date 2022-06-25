美巡逻机飞经台湾海峡 中国大陆军方批美蓄意破坏地区局势

一架美国海军P-8A海神式巡逻机周四（6月23日）飞越台湾海峡，中国大陆解放军东部战区新闻发言人施毅今天回应说，美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，中国对此表示坚决反对。

根据“东部战区”官方微博消息，施毅说，美一架P-8A反潜巡逻机周四穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织空中和地面兵力对美机行动全程跟监警戒。美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，中国对此表示坚决反对。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

根据美国有线电视新闻网（CNN）引述美军印太司令部周五的声明说：“美国海军一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡逻机于6月24日在国际空域飞越台湾海峡。美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，包括在台湾海峡内。美国根据国际法在台湾海峡开展行动，维护各国航行权利和自由。这架飞机通过台湾海峡表明美国对自由开放印太地区的承诺。”

中国大陆周二曾派出29架军机飞入台湾西南防空识别区，其中首见苏-30战斗机、轰-6轰炸机、运-9通信干扰机编队进出巴士海峡，飞行至台湾东南防空识别区。

中国大陆今年1月23日有39架次军机飞往台湾附近的空域，为今年以来的最高纪录。

