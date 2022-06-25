港医管局员工阵线大会通过解散

在2020年2月冠病暴发初期组织医护罢工的香港医管局员工阵线，周五（6月24日）在特别会员大会上，通过解散组织。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，在2019年反修例风波期间成立的医管局员工阵线，在2020年2月香港暴发冠病疫情初期，曾发起一连五天的医护罢工行动，提出五项诉求，包括要求政府全面封关阻截病毒传入香港。当时有9000名医护实名签署参与罢工，但罢工后来备受抨击，最后在2月7日结束。

阵线前主席余慧明2019年参与民主派初选，并在医疗卫生界胜出，之后与另外46人因民主派初选案被控串谋颠覆国家政权罪。她去年7月获批保释，今年3月初被裁定违反保释条件，被撤销保释许可。

医管局员工阵线去年9月曾接获劳工处辖下的职工会登记局信件，指医护罢工等八项活动违反《职工会条例》第34条，即职工会经费不得直接或间接用于政治目的，要求提交相关资料。当时的阵线代主席陈国诚曾亲自前往职工会登记局递交回信，并指工会言论及活动都是按会章及法律行事，而递交的资料不涉及会员个人资料。被问工会会否解散，他当时回应会继续做好维系会员工作。

医管局员工阵线24日晚举行特别会员大会商议去向，主席陈国诚在逾一小时的会议后离开场地，称不愿评论。陈国诚之后向传媒说，大会通过解散动议，稍后会正式公布解散事宜。香港医管局受询时称，不会就有关组织解散作回应。