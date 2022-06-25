中共上海市委书记李强宣布打赢大上海保卫战

中共上海市委书记李强宣布，上海已实现和巩固了社会面动态清零的成果，打赢了大上海保卫战。

据《人民日报》报道，中共上海市第十二次代表大会今早（25日）9时在世博中心开幕，李强代表上海市第十一届委员会，作题为《弘扬伟大建党精神 践行人民城市理念 加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市》报告。

他在报告中说，2020年以来，上海坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针坚守“国门”。最多的时候，上海口岸承担了全国62%的入境航班、53%的航空入境旅客、46%的进口冷链货物。

李强续称，今年3月以来，面对空前严峻复杂的新一波疫情，上海坚持中共总书记习近平和党中央决策部署，在中央有关部门、全国各地和人民军队的大力支持下，付出艰苦努力，十分危急的关头遏制住疫情指数级上升的势头，在攻坚清零的阶段打破了疫情胶着反复的态势，实现和巩固了社会面动态清零的成果，打赢了大上海保卫战。

李强称，两年多来抗疫斗争的实践特别是大上海保卫战，使上海更加深刻地认识到，党中央关于疫情防控的决策部署是完全正确的，中国特色社会主义具有无可比拟的制度优势，历史会记住为这座城市坚守和付出的所有人。

展望未来，在解读“建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”目标时，李强说，未来五年，上海要让“社会主义现代化”的特征充分彰显，让“国际大都市”的风范更具魅力。

在“社会主义现代化”方面，他说，要做到党的全面领导持续加强，各方面制度和体制机制更加成熟；现代化经济体系基本形成，全过程人民民主持续深化，城市治理现代化水平显著提高。经过五年努力，上海要实现经济发展质的稳步提升与量的合理增长互动并进，物质富裕与精神富足共同进步，人与自然和谐共生，努力成为全面建设社会主义现代化国家的排头兵。

在打造“国际大都市”风范方面，李强称，上海要实现城市形象进一步提升，全球高层次人才近悦远来，开放优势进一步彰显，各类市场主体充满活力。城市精神品格浸润人心，高品质公共服务供给更加多元多样。

他强调：“展望未来的五年，来自五湖四海的人们在这里创新创业、追逐梦想，人的个性得到尊重、才华得到展示、价值得到实现，创意灵感在这里迸发，时尚潮流在这里定义，美好生活处处可见，真正使在这儿的人引以为豪、来过的人为之倾心、没来过的人充满向往。”