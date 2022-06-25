郑若骅任内最后发文：难忘伦敦骨折获中央关怀

香港律政司司长郑若骅发表任内最后一篇网志，她提到在过去的四年多担任律政司司长一职感到很荣幸，也很高兴与律政司团队合作，以无畏无惧、不偏不倚之心服务社会。郑若骅还提到，2019年访问英国伦敦期间，被示威者推撞导致骨折，事后获中央关怀，令她深深体会到有国家作为强大后盾。

郑若骅今天在香港律政司网站发布网志说，香港作为国家唯一的普通法地区，配合成文法体系，可为国家在参与国际法的发展时提供更完整的意见，助力国家争取话语权，作为国家队的一分子，为国家积极参与订立国际规则时出谋献策。

郑若骅还说，为香港法律人才提供持续培训机会，一直都是律政司的政策措施，安排律师借调予国际组织工作学习国际法律知识，是其中一个重点项目。在国家的支持下，律政司取得不俗的成果，已经跟三大国际组织—海牙国际私法会议、国际统一私法协会和联合国国际贸易法委员会—达成借调安排。

此外，亚非法协香港区域仲裁中心已经正式成立，而海牙国际私法会议和联合国国际贸易法委员会与律政司的合作项目办公室也已在香港法律枢纽设立办事处，再加上国际统一私法协会也准备在不久的将来落户香港，这三个组织在国际私法方面一直担当著领导的角色，它们在香港成立办事处会促进交流，并提供更多机会予法律执业者发展国际私法的专业知识，有助进一步巩固香港作为国际法律枢纽的地位。

郑若骅特别提到2019年访问英国伦敦期间，被示威者包围和推撞，混乱期间跌倒导致骨折。事后中央对她的关怀以及无微不至的悉心照料，让她深深体会到有国家作为强大后盾。

郑若骅最后祝愿新一任的司长和副司长工作顺利，与法律界携手维护法治，继续发挥一国两制的优势，为国家、为香港作出贡献。

