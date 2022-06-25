传绿营下周征召陈时中参选台北市长 柯文哲质问谁当防疫指挥官

距离台湾年底“九合一”地方选举只剩不到半年，国民党将派立委蒋万安征战台北市，民众党则推台北市副市长黄珊珊，只剩民进党人选未定，外传绿营下周征召卫福部长陈时中参选。对此，台北市长柯文哲周五（6月24日）质疑，那谁来当防疫指挥官？

据台湾《中国时报》报道，柯文哲认为，陈时中参选牵涉到一个问题，就是防疫指挥官到底要怎么解决？”他比较关心的是，现阶段冠病疫情趋缓，但每天死亡人数都未少于100人，仍需注意，且接下来幼儿打疫苗怎么做也要讨论，所以防疫虽然接近尾声，后面还有很多事情要处理。

不过，陈时中在中央政府当防疫指挥官，要接班柯文哲的台北市副市长黄珊珊也是台北市防疫副指挥官。柯文哲批评陈时中，也像回力镖打到自己人。

柯文哲强调台北市状况不一样，虽然他释出很多机会让黄珊珊谈防疫，但每天的防疫会议他都亲自出席，所以黄珊珊若要出去选，不至于影响台北市的防疫工作。

近来，黄珊珊被批迟迟不请辞参选，柯文哲则缓颊说，黄珊珊不太可能最后半个月才辞职。

黄珊珊有意参选却未请辞，遭蓝绿营议员围剿，蒋万安也要台北市政府清楚对外说明，避免外界质疑。

黄珊珊则自清，也许以前政党都把行政资源跟行政执行混在一起，她只是把事情做好，还酸“每天在算计行政资源的不是我”。

至于是否会辞去立委表达参选决心，蒋万安则说，立法委员是民意代表，主要工作是站在岗位上，持续监督政府施政，没有所谓握有行政资源的问题，意味着他和其他县市首长不同，现阶段将带职参选。