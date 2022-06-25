中国驻澳大使：澳洲打响中澳关系恶化第一枪

中国驻澳大利亚大使肖千说，四年前澳大利亚政府对华为下达禁令时，就已打响中澳关系恶化的第一枪，但如果堪培拉新政府愿意采取行动，仍有机会改变双边关系。

综合路透社和澳大利亚广播公司报道，肖千昨天（24日）在悉尼科技大学澳中关系研究所发表演讲时说，澳洲上届政府对华为下达禁令，停止了华为与澳洲之间任何正常商业合作关系，可以说是打响了中澳关系恶化和破坏两国商业合作的第一枪，是两国关系恶化的转折点，双方应采取实质行动恢复正常关系。

肖千说，在他看来，中澳关系之间有五个领域至关重要，需要两国做出共同努力。澳大利亚应该尊重中国的社会主义政治制度、在经济事务中坚持以“有利和公平”的政策实现互利、在安全问题上保持理性、在地区事务中与中国合作，妥善处理分歧。

他续称：“关于中澳关系，我的想法是明确和一致的，过去五十年是中澳友好合作的成功故事，这种关系在本质上是互利的。不可否认的是，我们最近几年的关系是一个困难时期。”

肖千说，经过最近的联邦选举，澳洲有了一个新的工党政府。这是澳大利亚人民的选择，也是这个国家的内部事，但它也提供了一个可能改善中澳双边关系的机会。

他认为，核心问题是两国首先要在政治层面改善关系，两国若在政治层面改善关系，那么也许会为改善其他领域的关系铺平道路。

在肖千发表演讲的同时，会议现场不断有抗议人士就香港、西藏和新疆等议题进行抗议，打断肖千的演讲。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是澳大利亚铁矿石的最大客户，但在澳洲政府对华为下达禁令、并要求调查冠病病毒来源后，两国关系急剧恶化。中国对澳洲产品实施贸易制裁，以回应澳洲政府的政策与决定。

阿尔巴尼斯上月底当选新一任总理后，北京似乎迅速释放出善意姿态。当时，中国国务院总理李克强向阿尔巴尼斯致贺电，成为中澳外交关系冰封两年半之后的重要进展。不过澳洲新政府上任后，仍多次对中国在南太平洋岛国开展的外交举措表达关切，阿尔巴尼斯也曾表明，中国需要解除对澳洲产品的制裁，才有机会改变两国关系。