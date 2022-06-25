北京环球度假区25日恢复限流开放

北京环球度假区周六（6月25日）恢复限流开放。

据中国央视新闻客户端报道，2022年6月25日，北京环球度假区，包括北京环球影城主题公园、北京环球城市大道及环球影城大酒店如期恢复限流开放。重新开放首日，数位电影经典角色及活力舞者，为首批入园的游客献上精彩表演。开园首日，精彩不断——五只来自《侏罗纪世界3》电影中的“恐龙”，出现在好莱坞景区，赚足眼球；“小黄人主题房”等人气体验延续当日惊喜。

据报道，北京环球度假区以精彩绝伦的开场舞表演，迎接游客重回“大片世界”。数位备受游客喜爱的经典电影人物，携一众舞者惊喜亮相星光璀璨的好莱坞大道，用热情洋溢的歌舞表演，全情演绎北京环球度假区主题曲“This is Universal”。阿宝、美美、悍娇虎三位功夫大侠气场全开，啄木鸟伍迪和温妮、穿靴子的猫等大明星们与游客互动，共同见证这一欢乐重聚的时刻。非同一般的视听盛宴，让游客随着音乐律动，沉浸在光影魅力之中，收获久违的欢乐体验。

在相关政府部门的指导下，北京环球度假区在此前的健康和安全举措基础上，进一步强化疫情防控措施，严格落实“限流、预约、错峰”等要求，最大程度防范和降低疫情传播风险。这些措施包括采取每日限流售票，落实预约入园机制，加强入园人员核酸及健康筛查，强化园区各个场所的清洁和消毒工作，提供便利的消毒清洁设施，引导游客保持安全距离，加强团队成员健康监测及动态管理，提升团队成员疫情防控意识等在内的多项举措。

据了解，恢复运营初期，部分运营场所或娱乐项目暂时保持关闭，园区将根据疫情防控形势和相关要求适时恢复开放。目前，标志性景点和骑乘设施，如霸天虎过山车、神偷奶爸小黄人闹翻天、哈利·波特与禁忌之旅TM等，均已开放。此外，开园当日，游客纷纷驻足好莱坞景区，与来自史前世界的“新朋友”——五只来自《侏罗纪世界3》电影中的“恐龙”合影。