中国最高法发文支持证券中介机构服务中小企业挂牌上市融资

中国最高人民法院昨天（6月24日）出台意见，支持证券中介机构服务中小企业挂牌上市融资，明确输出降低融资成本的导向，进一步明确依法有效保护投资者合法权益。

根据澎湃新闻报道，最高法出台的《关于为深化新三板改革、设立北京证券交易所提供司法保障的若干意见》（以下简称《意见》）指出，深化新三板改革、设立北京证券交易所（以下简称北交所），是中央全面深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能、支持中小企业创新发展的重要安排，也是落实创新驱动发展战略、推进北京国际科技创新中心和国家金融管理中心建设的重大举措。

《意见》共四个部分14个条文。其中，《意见》第三部分从提供优质司法服务的角度，提出了支持中小企业借助资本市场做大做强的若干具体措施。包括通过依法支持证券中介机构服务中小企业挂牌上市融资、按照“层层递进”的市场结构对虚假陈述民事责任予以区别对待、秉持资本市场“三公”原则依法降低中小企业融资交易成本、优化审判执行程序降低创新型中小企业诉讼成本等具体内容。

同时，《意见》针对新三板、北交所挂牌上市中小企业尚属创业成长阶段的实际情况，不仅要求通过优化审判执行程序降低企业诉讼成本，还规定了审理对赌协议、定向增发等类型案件的具体指导原则，明确了降低中小微企业融资成本的导向。

《意见》指出，相较于沪深上市公司，新三板基础层、创新层和北京证券交易所的创新型中小企业处于发展早期，规模体量相对较小。各级人民法院在审理涉中小企业及其证券中介机构虚假陈述案件时，要立足被诉中小企业尚属创业成长阶段这一实际，准确完整理解《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》所秉持的证券中介机构责任承担与注意义务、注意能力和过错程度相适应原则，力戒“一刀切”。要准确适用《虚假陈述司法解释》相关规定，对服务中小企业的证券中介机构的过错认定，坚持排除职业怀疑后的合理信赖标准，提高裁判标准的包容性和精准性。要正确厘清新三板挂牌公司主办券商与上市公司保荐机构职责之间的差异，按照《虚假陈述司法解释》相关规定，审慎判定主办券商的责任范围，防止过分苛责证券中介机构产生“寒蝉效应”。

此外，《意见》还明确依法有效保护投资者合法权益。比如，严厉打击涉新三板基础层、创新层和北京证券交易所市场违法犯罪行为；切实防止上市公司、挂牌公司通过破产程序损害投资者合法权益；依法规范证券投资咨询机构对新三板基础层、创新层和北京证券交易所市场的投资建议服务；进一步健全证券诉讼和纠纷多元化解机制等。

具体而言，《意见》要求依法从严惩处通过财务造假等方式实现在新三板挂牌、北京证券交易所上市或者挂牌、上市后发行证券引发的欺诈、腐败等犯罪行为。对于发行人与证券中介机构合谋串通在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，以及发行审核、注册工作人员以权谋私、收受贿赂或者接受利益输送的，依法从严追究刑事责任；依法严惩违规披露、不披露重要信息、内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券市场、背信损害上市公司利益等犯罪，依法加大财产刑处罚力度，严格控制缓刑适用。对于假借新三板名义非法集资行为，以“新三板挂牌公司原始股”名义吸引投资者、未经合规发行程序违规募集资金，构成犯罪的，依法从严惩处。依法从严惩处通过财务造假等方式实现在新三板挂牌、北京证券交易所上市或者挂牌、上市后发行证券引发的欺诈、腐败等犯罪行为。

