中国应急部启动危化品重大危险源企业部级督导核查

中国应急管理部派出八个工作组，赴各地开展危化品重大危险源企业2022年第一次部级督导核查，深刻吸取中石化上海石化“6·18”火灾爆炸等典型事故教训，重点检查重大危险源液化烃储罐区、老旧装置设施、化工产业转移等安全风险防控和隐患排查治理情况，推动各地区持续强化危化品重大危险源安全风险管控，精准防控危化品重大安全风险。

根据人民日报客户端消息，中国应急管理部今年4月分企业自查、市级交叉检查、省级抽查和部级督导核查4个阶段，部署了危化品重大危险源企业安全专项检查。此次部级督导核查将对各省份工作情况进行现场核验，深入化工园区和重大危险源企业明查暗访，确保问题隐患查深查透。同时，深刻吸取中石化茂名石化“6·8”火灾、甘肃滨农科技“6·16”爆炸、中石化上海石化“6·18”火灾爆炸等典型事故教训，重点检查重大危险源液化烃储罐区、老旧装置设施、化工产业转移等安全风险防控和隐患排查治理情况，督促指导各地和有关企业举一反三，有效管控重大安全风险。

本次部级督导核查是督促落实国务院安委会安全生产十五条硬措施和全国安全生产大检查部署的重要举措，对发现的重大隐患和突出问题，将加强通报曝光，督促企业确保整改闭环；对发现的违法违规行为，依法严肃查处。

报道指出，督导核查期间，工作组还将对危化品安全风险集中治理工作进行现场评估，推动集中治理等年度重点任务加快落实，形成合力，确保取得实效，坚决遏制重特大事故和有较大影响的事故，为中共二十大胜利召开营造良好安全环境。

中国化工企业上周连续发生爆炸事故。中国石化子公司上海石化上周六（18日）发生爆炸和大火，造成一死一伤。位于兰州新区的甘肃滨农科技有限公司污泥干燥车间上周四（16日）发生爆炸事故，造成六人死亡。

北京市应急管理局上周日发文强调，切实加强危险化学品企业安全监管，坚决防范危险化学品事故发生，并要求即日起在全市范围内开展危险化学品企业安全生产大检查。