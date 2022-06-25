港财经事务及库务局前局长：若须取舍应先与海外通关

香港财经事务及库务局前局长马时亨说，受到严格检疫措施影响，香港人才流失严重，香港若持续达不到与中国大陆通关的要求，须取舍应先于海外通关。

马时亨接受香港商业电台采访时，形容香港正与其他地区进行“人才战”，因此他认为应尽快开放对外通关，否则会令20多年来的国际金融中心地位受损。

他认为，若香港一直达不到中国大陆通关的要求，必须要取捨，应该先与海外通关，否则会“两头不到岸边”，不过他说，港府目前有对外开放的迹象，香港候任特首李家超在任政务司司长时也负责与大陆商讨通关，相信没有人比李家超更清楚大陆的通关要求。

被问到不少香港青年选择移民，马时亨认为，香港青年不是完全没有向上流动的机会，但青年要勤力，把握在大陆发展的机会，要有奋斗精神，不要被大环境支配。马时亨说，他在80年代曾移民加拿大六年，在当地工作非常成功，但仍面对歧视，当年也看到香港及大陆的发展机会比加拿大多，因此认为回流香港是正确决定。

另外，马时亨也提到，香港金融占生产总值的比例有所提升，但香港也受到地缘政治环境复杂及中美角力影响，因此认为新一届特区政府要为可能出现的危机作准备。他还说，香港回归以来的成就是来之不易，但仍然有范畴做得不好，例如房屋及贫穷问题，2019年反修例事件也令社会撕裂。