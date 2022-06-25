梁爱诗：港人抗拒中央政府涉及历史缘故

香港特区政府首任律政司司长梁爱诗认为，香港市民抗拒中国中央政府涉及历史缘故，并呼吁新任港府团结各界，解决逼切民生问题。

也是香港基本法委员会前副主任梁爱诗周六（6月25日）在香港商业电台节目上说，香港社会最初对《基本法》理解并不清晰，但经过25年落实过程，更知道《基本法》条文如何适用，并丰富了“一国两制”的内容。

她说，部分市民对回归后中国中央政府几次释法有疑虑，是源于对“一国两制”和《基本法》的认识不够充分。虽然普通法下只有法庭有权解释法律，但根据国家制度，法律解释权属于人大常委会，并在《基本法》中列明，人大常委会有权是无可置疑的，而释法是作为补充，并不会离开法律原意。

梁爱诗强调，中国在1982年修改宪法，列明有必要时可设立特别行政区，到1990年通过《基本法》，落实有关“一国两制”的规定，两者均有法律基础。

她说，香港过去作为殖民地，很多市民的国家观念薄弱，但回归时改换身份，市民应认同国家民族和中华人民共和国公民身份，并接受人大常委会拥有的权力，因此认为香港市民抗拒中央政府涉及历史缘故。

梁爱诗指出，因为《香港国安法》和修改选举制度而移民的香港市民，是不了解国安法和新选制的实际情况，强调并非一人一票就是民主，选举只是手段，以选出廉洁和能够令人民幸福的政府，并反问若立法会持续“拉布”（拖延政府提案通过），是否能够达到目的。

她还说，近年越来越看到有外国势力渗透香港，占领中环、占领旺角和2019年反修例事件都有顔色革命的影子，并形容部分人太过分，做的事“出了位”（超越本分），《香港国安法》只是将香港拉回正轨。

梁爱诗认为，香港刚刚恢复秩序，社会上仍然有分裂，新一届政府上任，最重要是团结各界，解决逼切民生问题，应先让市民有幸福感，再处理政制发展议题。