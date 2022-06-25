聂德权：港公务员团队重回正轨 全力配合下届政府施政

香港公务员事务局局长聂德权今天（6月25日）发文回顾任内工作，他指随着《香港国安法》和完善选举制度的落实，香港入由乱转治的阶段，公务员事务推行多项措施，以建立一支爱国爱港、勤政为民，可肩负贯彻落实“一国两制”重责的公务员团队。公务员团队和管理“重回正轨”，相信所有公务员会一如以往，全力配合下一任行政长官和特区政府施政，带领香港迈进由治及兴的新阶段。

聂德权在个人面簿上说，自从引入公务员须宣誓或签署声明后，所有不理会或拒绝签妥和交回声明拥护《基本法》、效忠香港特区、尽忠职守和对香港特区政府负责的129名公务员已全部离开政府；至于早前涉嫌参与反修例非法活动被捕的公务员有89人，当中54人经已离开政府；八人在接受部门调查后已被训诫或警告。

聂德权说，共有155人因干犯严重不当行为，或被裁定干犯刑事罪行，须接受正式纪律行动和惩处而被免职，单过去一个年度有51起。他说，经过这两年实施各项措施，公务员团队和管理“重回正轨”，并相信所有公务员会一如以往，全力配合下一任行政长官和特区政府施政，带领香港迈进由治及兴的新阶段。

聂德权最后说，今天接种冠病疫苗的总剂次已超过1762万剂，而12岁或以上接种了第二剂新冠疫苗人口已超过九成，这些数字的背后反映一众公务员勇于担当、灵活变通、充满热诚和投入的“干成事”精神，他并衷心感谢各公务员付出。

