台石斑鱼传借牌出货 台农委会：石斑鱼仍百分百合格

中国大陆自6月13日起禁止台湾石斑鱼进口，台湾农委会强调11家渔场的检验结果都合格，但也让“借牌”问题浮上台面；台湾农委会主委陈吉仲今天（25日）强调，安全检测与借牌与否不能混为一谈，石斑鱼内销和外销安全合格是必要要求，无论掛牌与否都要百分之百合格。

据台湾《联合报》报道，在中国大陆颁出禁令后，外界传出有渔场借牌出货，在台湾农委会渔业署经过半个月调查后，确认有两家活鱼搬运船申报不实，并各处15万元新台币（7000新元）罚款，并移请检调单位侦办。

陈吉仲今天受访时说，安全检测是借牌问题是两回事，不能混为一谈，对内管理绝对是用最高标准。他并呼吁全台渔民配合农委会和渔业署，会全面对每一个养殖户做好所有安全检验要求，确保所有石斑鱼可以到台内外行销都是高品质，百分之百安全。

他说，包括农药、肥料登记都是实名制，卫福部过去五年针对上市后的石斑鱼进行抽取检测，百分之百安全，没有检出危害物质；渔业署对水产品每年检测约1800件，连续10年共检测1万8000件，合格率高达98.5%以上，去年合格率更是百分之百，农委会将持续加强安全监测，也呼吁所有消费者踊跃购买石斑鱼。

针对借牌问题，陈吉仲说，借牌是两岸农产贸易在海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）底下的贸易陋习，因为只有特定养殖户才可外销对岸，才会出现借牌问题，但农委会已经说明，不管掛牌与否，所有养殖户生产的水产品一定要百分之百合格。

陈吉仲称，全世界所有农产品、水产品贸易没有像这样的陋习，面对中国大陆未依照国际游戏规则，片面暂停进口台湾石斑鱼，台湾会极力向日本、美国、新西兰积极开拓市场，以后就不会发生借牌，农委会也会全面管控品质。