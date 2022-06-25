官媒发布习近平出席回归庆典消息未提赴港 港政界反应不一

中国官方通讯社新华社周六（6月25日）上午报道，中国国家主席习近平将出席香港回归25周年庆典暨新任港府就职典礼，但未像五年前那样提及“赴港视察”，为习近平是否亲临香港出席庆典留下悬念。香港政坛人士对此反应不一。

新华社在2017年6月25日的报道中写道，习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，中国全国人大常委谭耀宗说，习近平会否亲自赴港须留待中央政府与港府商讨，但他认为，习近平答应出席已充分表明对香港回归25周年的重视、关怀及支持。

当被问到习近平以视讯方式出席机会是否较大时，谭耀宗说，习近平答应出席已非常好，具体以什么形式有待中央政府及港府安排，也要视乎整体疫情，确保防疫工作做得完善和安全。

对于有报道指，习近平如果赴港或将乘坐高铁，谭耀宗说，不知道具体安排，相信中央政府及港府会宣布具体细节。

香港候任行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪则相信，习近平会亲自赴港出席新任港府就职典礼，并认为曾确诊的港府官员即使届时已康复，基于安全理由也不应近距离接触国家领导人。

将留任行会成员的香港资深大律师汤家骅认为，香港疫情反复，难以推测习近平是亲身赴港，抑或以视讯方式出席庆典和就职典礼，但强调外界期望习近平能够赴港，多了解香港，参观医疗及创科设施，甚至接触市民。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳说，按常理估计，习近平会亲自赴港主持仪式，并发表重要讲话，但暂时不清楚会否在香港社区视察。

此外，香港呼吸系统科专科医生卢浩然说，社区仍有多条传播链，所有与公众的近距离接触都会有风险，任何大规模与公众接触的活动和视察并不适合。

新华社25日上午发布习近平将出席香港回归庆典暨新任港府就职典礼的消息后，香港现任特首林郑月娥和候任特首李家超均发稿表达欢迎和衷心感谢。

林郑月娥说，过去五年，香港在习近平亲切关怀和中央政府大力支持下，贯彻落实“一国两制”方针。在香港回归祖国25周年的重大日子，习近平出席庆祝大会和就职典礼，充分彰显中央政府对香港的重视和支持。

李家超则说，自香港回归祖国以来，“一国两制”成功实践，是香港长期繁荣稳定的最佳制度保障。习近平出席庆祝回归25周年大会暨第六届特区政府就职典礼，正值香港从由乱到治迈向由治及兴的关键时刻，意义重大，令人振奋。他感谢习近平对香港的关爱和支持。