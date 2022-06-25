王小洪任中共中央政法委副书记

据中央政法委官网“中国长安网”昨天（6月24日）更新动态显示，王小洪已任中共中央政法委副书记。

此前担任中央政法委委员、排名位于中央政法委秘书长陈一新和中国国家安全部部长陈文清之间的王小洪，此番出任中央政法委副书记后，排名位于赵克志之后。

昨天早些时候，中国人大网站公布全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单显示，王小洪接替赵克志担任公安部长。

公开资料显示，今年65岁的王小洪长期在公安系统工作，仕途主要在福建、河南及北京，曾是中共总书记习近平在福建工作时的旧部。

1990年至2002年，习近平担任福州市委书记和福建省委副书记、省长期间，王小洪担任福州市公安局局长、福建省公安厅副厅长等职。

中共十八大后，王小洪在2013年8月首次跨省履职，从厦门市副市长、公安局长任上调任河南省省长助理、省公安厅厅长；次年出任河南省副省长，并继续担任省公安厅厅长。

2015年3月，王小洪进京出任北京市副市长、市公安局长，并于隔年出任公安部副部长。

2021年11月王小洪接替赵克志出任中国公安部党委书记。由于公安部党委书记及公安部长多为同一人兼任，当时舆论认为王小洪将接替赵克志成为下一任公安部长，并有望在2023年兼任国务委员。