国民党团揭发黑心快筛主谋 承包卫福部328万新台币研究案

台湾黑心快筛剂争议延烧，国民党团总召曾铭宗周六（6月25日）上午再质疑，黑心快筛主谋、大鑫资讯执行长黄南竞长期与台湾卫生福利部关系密切，不仅曾受邀担任卫福部食药署主办的共识会议演讲者，还曾承包卫福部328万元新台币（下同，约15万2974新元）研究案，卫福部恐是诈骗共犯。

据中时新闻网报道，曾铭宗说，大鑫取得进口快筛试剂紧急使用授权（EUA）过程黑幕重重，没有履约能力，却能核可进口2亿4000万剂、金额达240亿元新台币的快筛试剂，卫福部为何核准？谁护航关说？此草菅人命之举，已违反刑法第130条，涉公务员废弛职务酿灾罪，检调应依法查处。

曾铭宗批评，申请快筛试剂EUA核准是否靠关系，主管机关没有依法审核，任由黑心快筛公司诈骗行政机关，卫福部已经是共犯，谁为黄南竞关说？是食药署长吴秀梅？还是卫福部长陈时中？检调应该介入调查。

曾铭宗指出，黄南竞与卫福部长期往来密切，2016年11月1日疾管署举办的推动医疗器材单一识别系统导入试行计划产官学研共识会议，黄南竞就受邀担任演讲者。

此外，2018年卫福部也委託黄南竞进行金额高达328万元新台币的植入式高风险医疗器材单一识别系统导入辅导计划研究计划。曾铭宗也认为，计划规模不小，一定有良好关系才能取得。

国民党团副书记长李德维说，上周要求食药署拿出医优与大鑫申请快筛试剂EUA的相关原厂证书、工厂配置图等申请资料，食药署至今没有回应，若自认没有犯错就提请检调调查，不要让快筛试剂之乱延烧下去。

国民党立委费鸿泰批评，黑心快筛试剂弊案爆发后，吴秀梅还装无辜，表示厂商送来资料不正确，应惩罚送案厂商，民进党是不是“国家就是你家”，想捞救捞想拿就拿？食药署与绿友友蛇鼠一窝。