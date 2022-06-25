王毅谈金砖“中国年”：《北京宣言》是捍卫国际公平正义的金砖强音

中国国务委员兼外长王毅昨天（6月24日）就中国国家主席习近平主席主持金砖国家领导人会晤、全球发展高层对话接受中央媒体采访时说，今年全年的金砖活动在数量和质量上都将达到金砖合作的新高度，其中《北京宣言》的发表是捍卫国际公平正义的金砖强音。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅说，中国全年将主办170多场各领域金砖活动，上半年仅部长级会议就举办了20多场，各场“金砖+”活动还吸引了50多个非金砖国家参与，金砖在全球的影响力不断扩大。

王毅在介绍金砖“中国年”“十大亮点”时说，今年全年的金砖活动将达成37项重大成果，在数量和质量上都将达到金砖合作的新高度。一是发出捍卫国际公平正义的金砖强音。发表《北京宣言》，就支持多边主义、完善全球治理体系等表明共同立场，为维护世界和平提出金砖主张。

二是巩固抗击疫情的金砖防线。启动“金砖国家疫苗研发中心”，搭建辐射发展中国家的联合研发和生产综合平台，助力构建人类卫生健康共同体。

三是为推动构建开放型世界经济作出金砖贡献。发表金砖国家《支持多边贸易体制和世贸组织改革联合声明》，提出《金砖国家加强供应链合作倡议》，凝聚维护多边贸易体制、完善国际贸易规则制定的金砖共识。

四是彰显打赢反腐败斗争的金砖行动。通过《金砖国家拒绝腐败避风港倡议》，深化金砖国家在跨境腐败治理、追逃追赃务实合作，构建新型全球反腐败治理体系。

五是为构建金砖一体化大市场夯基垒台。签署《金砖国家政府间关于海关事务的合作与行政互助协定》，发表《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，为促进贸易便利化、实现经济复苏提供新的增长点。

六是为维护全球粮食安全注入金砖动力。达成首份《金砖国家粮食安全合作战略》，成立“农业农村发展论坛”，展现五国稳定全球粮食生产的务实行动和对全球粮食安全治理的积极贡献。

七是发掘创新发展的金砖潜力。建立“金砖国家技术转移中心网络”，举办“可持续发展大数据论坛”，助力五国经济转型升级和高质量发展。

八是拓展五国前沿科技合作新疆域。建立“金砖国家航天合作机制”，推进航天科技交流与创新，打造和平利用外空、航天技术促进可持续发展的金砖样板。

九是把握数字经济发展的时代机遇。达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”，发出“金砖制造业数字化转型合作倡议”，共同实现跨越式发展。

十是打造面向未来的高质量技术人才储备库。建立“金砖国家职业教育联盟”，举办职业技能大赛、可持续发展目标解决方案大赛、女性创新大赛，促进五国人才链、产业链、创新链衔接。

王毅还介绍了中国落实全球发展倡议的重要举措。他说，习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，旨在推动国际社会形成合力，聚焦发展，为破解发展难题、如期实现联合国2030年可持续发展议程贡献了中国方案和中国智慧。习近平在昨晚举行的全球发展高层对话会上又就落实全球发展倡议宣布了一系列务实举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入等，这将为动员全球发展资源、加快落实2030年可持续发展议程作出中国贡献。

王毅说，高层对话会还发布了一份包含32项举措的成果清单，覆盖全球发展倡议涉及的减贫脱贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等八个重点领域，包括成立全球减贫与发展伙伴联盟、发起“促进粮食生产专项行动”、建立国际疫苗创新与研发合作联盟、推动建立全球清洁能源合作伙伴关系、建立全球森林可持续管理网络、举办全球发展国际论坛以及向发展中国家提供10万研修研讨名额等。

王毅强调，中国期待同国际社会一道，共同落实好高层对话会成果，开放各方共同参与的全球发展倡议项目库，为加速落实2030年可持续发展议程注入强劲动力。