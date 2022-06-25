陈时中以搭火车高铁喻征战台北 蒋万安：一步一脚印最重要

作为民进党籍台北市长热门候选人的卫福部长陈时中，据传曾以“及时搭上火车就要去搭”比喻参选台北市长，他昨天（24日）则笑称，“现在搭火车的不多，反倒是搭高铁比较多”。国民党籍台北市长参选人蒋万安则回应，不管搭火车还是高铁，最重要的是一步一脚印。

综合台湾《联合报》《自由时报》和台视新闻网报道，台湾网媒报道透露，陈时中曾私下和朋友说，参选台北市长就像“火车进站了，如果可以及时搭上，那就会搭”。

陈时中本月20日凌晨解除隔离后，已回归实体办公，但因快筛持续呈阳性，陈时中直到昨天才回归疫情记者会，但陈时中昨天在记者会上对选举问题不愿多谈，只回应，“现在搭火车的不多，反倒是搭高铁比较多”。

陈时中的表态从搭火车、改搭高铁一番回答引发诸多联想。争取代表民进党参选台北市长的前交通部长林佳龙说，“我的习惯是会准时到站，我们一定要到达目的地，那要准时最好不要有意外”。而国民党籍台北市长参选人蒋万安今天则回应，不管搭火车还是高铁，最重要的是一步一脚印。

蒋万安也强调，他将持续按照他的步调节奏，不断累积跟民众之间的互动，争取认同与支持。

距离台湾年底“九合一”地方选举只剩不到半年，随着台湾疫情逐渐放缓，有报道称民进党最快将在下周征召陈时中参选台北市长。