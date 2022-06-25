安徽警方逮捕涉农商行招聘考试作弊案两人

安徽农商行招聘考试发生作弊事件，当地警方目前已逮捕两名涉案考生。

据中国央视新闻客户端报道，5月28日，安徽全省农商银行系统举行招聘统一线上考试。开考六分钟后，答案在一个QQ群内流出，并通知答案发出后五分钟未付款将踢出群。

根据安徽省农村信用联社周五（6月24日）消息，5月28日晚，省联社发现网传“安徽农商行考试疑似有考生作弊”等舆情后，立即会同考试承办机构于当晚10时许向公安机关报案，并组织力量对所有考生的考试监控视频进行全面复查，积极配合侦办工作。

通报称，近日，公安机关向安徽省农村信用社联合社反馈了案件侦办情况，专案组已抓获两名犯罪嫌疑人，经查实本案共有12名考生参与作弊。

犯罪嫌疑人李某某（男，26岁，深圳某网络公司产品经理），通过网络联系上四名报考安徽农商行的考生，开考后在这四名考生配合下远程操控电脑桌面协助答题。同时，李某某还将自己所答题目截图卖给另一犯罪嫌疑人孙某某。

犯罪嫌疑人孙某某（女，23岁，江苏南京人，是网传试题截图中QQ号和支付宝收款账号实际使用人），收到李某某于开考后发来的答题截图后，在提前拉建的QQ群中售卖李某某所做答案。经查明，通过QQ从孙某某处购买考试答案实施作弊共八人。

通报称，目前，所有作弊考生的成绩均已按作废处理。下一步，安徽省农村信用联社将公开公平公正开展后续工作，坚决杜绝违法违规情形。