深圳福田区即日起全域封控三天

深圳福田区官方通报，从即日起全域社区小区、城中村实行封闭式管理三天。

据深圳福田官方微信公众号“幸福福田”周六（6月25日）消息，6月18日以来，深圳市及福田区出现多起确诊阳性病例，按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，为从严从紧从细做好疫情防控工作，尽快实现社会面动态清零目标，确保居民正常生产生活平稳有序，即日起在福田区全域（除封控区、管控区、防范区外）实行如下管控措施：

一、社区小区、城中村实行封闭式管理。各类卡口24小时值守，严格执行体温必测、口罩必戴，查验24小时核酸阴性证明或24小时内核酸采样记录，居民进出须在“电子哨兵”打卡登记或扫“场所码”。全面实行“居民白名单制”管理，非本小区、城中村居民谢绝进入。

二、所有外卖、快递等不进入社区小区、城中村，实行无接触配送，在社区小区出入口、城中村指定区域中转存取，外卖快递从业人员由所在企业负责组织“一日一检”和健康申报。

三、强化社会面管控，严格限制人员聚集。

1．大型会议、活动、论坛、演出、展销促销等暂停举办，暂停游园、集市、广场舞等活动，全区各类公园关闭。居民非必要不串门、不扎堆、不聚集。

2．批发市场（农贸市场、农产品批发市场除外）和卡拉OK、棋牌室、影剧院、网吧、歌厅、酒吧、台球厅、博物馆、图书馆、健身场所、室内游泳馆、洗浴中心、培训机构等有关室内密闭场所暂停营业，所有培训机构（含托管）暂停线下服务。

3．超市、农贸市场加强通风，限制人流，提倡非现金支付，控制餐馆、公共食堂经营规模和营业时间，堂食人数不高于座位的50%。

四、辖区居民增强个人防护意识，有序配合防疫行动，继续开展全员核酸检测，前三天“一日一检”，后续根据需要确定核酸检测频次，确保“应检必检、不落一人”。落实“测温、扫码、戴口罩”等防控措施，做好自我健康监测，如出现咽痛、干咳、发热、乏力、嗅觉减退等症状，立即向所在社区报告，就近前往发热门诊就诊，就诊途中要严格做好个人防护，正确戴好口罩，避免乘坐公共交通工具。

上述措施自6月25日零时起实施，时间暂定三天，后续根据疫情防控形势动态调整。封控区、管控区、防范区和临时管控区参照有关防疫政策执行。对不履行主体责任、拒不执行防疫要求造成疫情传播的企业和个人，将依法追究责任。