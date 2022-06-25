港中电电缆桥起火 专家：电缆短路或是起火原因

香港中华电力在元朗的电缆桥本周二（21日）起火，造成元朗、天水围、屯门供电三区大停电，起火原因仍待调查。有专家认为，电缆桥起火与电缆短路相关，并分析三大成因导致事故一发不可收拾，包括短路时发现太迟、电缆桥桥身被覆盖不易察觉，以及桥内用作保护及冷却电缆的油，在起火时助燃。

据网媒“香港01”报道，香港保安局局长邓炳强早前称现阶段调查发现，事故不涉人为纵火；香港机电署则称，事故涉及三组13.2万伏特及九组1.1万伏特的高压电缆，情况十分罕见，据中电初步调查报告，也发现电缆在事发前，并无不正常的超载或电压过高情况等。

香港管线专业学会前会长黄敬认为，排除电压超负荷等因素后，估计起火或与电缆桥内有装置短路引致。他解释，任何电力装置均无法保证百分百不会短路，涉及一定程度的或然性，加上炎热天气用电多时，会令出现短路的概率增加，但这样的情况仍是极其罕见的。

电缆桥起火后即一发不可收拾，桥身中间更因而倒塌。黄敬分析得出三大成因导致火势猛烈。他说，输电电缆均配备通讯光纤电缆，作为监察方法，负责传送运作信息至中电。但事发时有机会涉短路冒烟，即时令该光纤电缆失去作用，令事件太迟发现。

第二个原因则是电缆桥被全面围封，黄敬称，因涉事几条电缆均在桥身里面，一旦出现短路产生热力，密封环境令电缆熔解，继而起火。最后则是来自电缆的阻燃剂，他解释，由于输电电缆会产生热力，需要用沸点较高的油做保护及冷却，但油又有助燃性，一旦起火时，反而令火势更猛烈，也会阻碍救火进程。

因此，他建议中电日后在类似的桥内，加装烟雾探测装置加强监察，并安装化学喷雾系统，降低短路时带来的影响。

他也提到未来电缆桥火警的善后安排。他说，目前铺设的只是临时电缆，将来中电仍须想办法解决。他认为，其中一个可行方法是绕路接驳地底电缆，取代电缆桥，但因挖地工程会影响附近地区居民，可能需申请几个月，工程也耗时；另一方法则是重新在旁边兴建新电缆桥或修复现有电缆桥。他认为建新电缆桥较可取，改用钢结构桥工程较快。