林毅夫：2049年前后中国将成世界经济学研究中心

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫说，到2049年前后中国将成为世界上最大、最有影响的经济体，将成为世界经济学研究的中心。

根据中新社报道，中国各地高考分数线陆续发布，如何正确填报志愿、择校择业成为考生关注的热点。林毅夫在北大博雅讲坛直播活动上围绕择校择业相关问题时说，与其盲目追求所谓的“热门专业”，不如从个人能力和兴趣出发，选择自己学起来得心应手并且内心热爱的专业。这样不仅可以使自己内心得到最大的满足，也会事半功倍。

对于经济学所能应用的范围，林毅夫指出，经济学是一门关于选择的科学，是关于如何在可选范围内做出最优选择的学问。关于学习经济学的基础素养，他提出两点：第一要有家国情怀，关心人类命运，做到“家事国事天下事，事事关心”；第二要是逻辑思维能力，能够剖析因果关系，把握事物的本质。

论及中国经济前景时，林毅夫预计，到2049年前后，即第二个百年奋斗目标完成的时候，中国将成为世界上最大、最有影响的经济体，成为世界经济中心以及世界经济学研究的中心。因此他特别强调，现在进入经济学专业学习的学生赶上了一个大好的时代，他勉励青年学子要抓住历史赋予的机遇，推动中华民族的伟大复兴，不辜负时代。

在人才培养和教学理念上，他认为，师生之间的对话交流是实现古人所说的“传道受业解惑”以及践行“授人以鱼不如授人以渔”理念的良好方式，老师经由“业”的传授和孔子所主张的“不愤不启，不悱不发”的适时点拨启迪学生对“道”的开悟，以最终达到“从心所欲不逾矩”的最高境界。

活动最后，林毅夫还为即将进入大学学习经济学的青年学子献上寄语，并建议广大学子在年轻时多读经典，迎接挑战，抓住机遇，在时代大潮中找到个人的社会价值。

