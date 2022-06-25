中国保险白皮书：超六成绩优代理人认为收入水平较两年前增加

中国泰康保险集团等今天发布的白皮书显示，即使是在疫情席卷全球的情况下，超过六成的绩优代理人认为自己的收入水平较两年前有增加，比两年前略有减少和大幅减少的分别占17%和2%。71%的绩优代理人对自己未来收入增长保持积极态度。

根据澎湃新闻报道，泰康保险集团等发布的《2022保险合伙人白皮书》显示，保障需求的综合化、多元化与日俱增，对于“专业化、职业化”的寿险代理人提出迫切需求。

白皮书通过对超过1600个保险绩优代理人进行访问，以一手数据解析市场中绩优代理人的职业发展信心和他们的发展现状与成长方向。

《白皮书》显示，随着中国中产及富裕人群数量的持续增加，财富不断积累，保险行业与之匹配的销售队伍出现不足，消费者更期待专业化、职业化的顾问式保险代理人。自2015年保险代理人资格考试取消以来，放宽从业门槛带来的队伍规模高增长在2019年到达顶封喉戛然而止，随着人口红利的消退以及客户需求变化，代理人数量增长难以为继，2020年首次出现负增长，2021年更是出现近30%的增速下降。

不过，《白皮书》同时也指出，尽管代理人规模在缩减，但顶尖绩优代理人表现坚挺，百万圆桌会议（MDRT，全球寿险精英的最高盛会）中国成员从2020年的9848人增长至2021年的13200人，“劣去优存”成为新的发展主线。

近几年来，受冠病疫情影响，寿险代理人的传统展业方式受限，往常面对面约见客户的模式难以为继，因而收入也受到了一定影响。但《白皮书》显示，即使是在疫情席卷全球的情况下，超过六成的绩优代理人认为自己的收入水平较两年前有增加，比两年前略有减少和大幅减少的分别占17%和2%。71%的绩优代理人对自己未来收入增长保持积极态度。

就薪资情况看，在本次调研中，百万年薪的绩优代理人占比近两成，超过两成受访绩优代理人的收入在80万元（人民币，下同，约16万新元）至100万元之间。从这群绩优代理人的收入构成看，做好年金险、重疾险和终身寿产品的销售是绩优代理人的基本功。

《白皮书》显示，受访的绩优代理人平均服务、维系128名客户，其中超过六成的客户是过往与自己有相交、熟悉的人，剩余三成客户来自于随缘客户和其他途径。在消费升级的大背景下，人们的保险认知也在不断深化，从单一险种到越来越综合的保障，养老保险、健康险是他们目前最主要购买的保险类型。